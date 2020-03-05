«Ундервуд» снял голубой триллер о шпионах и балете

Авантюрную историю экранизировал режиссёр Алексей Боченин, снявший для Ундервуда клипы «Крым» и «Молчим и курим».
Владимир Ткаченко: «В тексте песни рассказывается определённая история, и, если бы мы эту историю просто экранизировали, было бы не совсем интересно. Поэтому режиссёр Алексей Боченин предложил несколько иной вариант развития событий: шестидесятые годы, холодная война, американский атташе влюбляется в русскую балерину. За три с половиной минуты сюжет раскручивается с молниеносной быстротой и некоторых героев, которых вы увидите вначале клипа, в конце совсем не узнаете. Было тяжело, но мы героически отстояли честь русского балета и советской контрразведки. Огромная наша благодарность всем, кто помогал в съёмках этого клипа, всей съёмочной группе, и особенно удивительной и неповторимой балерине Большого Театра Аните Пудиковой и талантливому танцору Льву Брелю, которые своей игрой, своими батманами и фуэте во всех смыслах вскружили нам голову. Слава русскому балету!»
Максим Кучеренко: «Получился настоящий короткометражный фильм. Цельная, энергичная, насыщенная действием работа. Здорово что нам, привыкшим к работе на сцене музыкантам, удалось выполнить любопытные актёрские задачи. Мой герой - контрразведчик, руководитель операции «Батман-тандю». Я никогда не переодевался такое количество раз, находясь в одной роли, поскольку контрразведчик по сюжету перевоплощается в разных персонажей. Особенно порадовали усы, потому что я всегда хотел быть в детстве похож на Боярского. Мы не забудем эти 17 съёмочных часов и ночь, проведённую в Центральном Доме актёра. И огромное спасибо нашим партнерам – актерам и танцовщикам академического балета Аните Пудиковой и Льву Брелю, которые буквально украсили эту работу своим мастерством».
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