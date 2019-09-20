«Ундервуд» спел про «Детей портвейна» и Скарлетт Йоханссон

В пластинку, выпущенную на лейбле Orchard, вошло 14 треков. По словам представителей коллектива, это истории, рассказанные серьёзно и с иронией.
- Пока Россия бешено наслаждается модой на хип-хоп, поющие поэты остаются верны своей песенной лексике и лирике, - рассказывает участник «Ундервуда» Владимир Ткаченко. - В «Детях Портвейна» меньше крафтовой литературы и зарисовок о консьюмеризме, зато гораздо больше общих смыслов и вечных тем. Ундервуд в этом альбоме - двуликий Янус, древнеримский бог ключей, дверей и порогов, одним лицом смотрящий в прошлое, а другим - в будущее.
- За последние пять лет мы достигли окончательной фазы взрослости и бесстрашно отвечали на вопрос: «Для чего все это?», - добавляет второй вокалист группы Максим Кучеренко. - Это определенно тренировало творческий дух. Поэт Хармс говорил: стихотворение должно быть написано так, что если скомкать лист с текстом и бросить его в окошко, - окошко разобьётся. Поэтому на альбоме каждая песня заряжена максимальной эмоцией. Их (эмоций) много, и все они полярны. Наш альбом открыт слушателю, как бутылка портвейна, и каждый следующий глоток в нём разгоняет предыдущий.
Альбом «Дети портвейна» стал девятым релизом в дискографии «Ундервуда». Презентация пластинки состоится в клубе Red 19 октября 2019 года.
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