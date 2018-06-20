«Ундервуд» и Animal ДжаZ перевели песни Боба Дилана

Об этом сообщили в пресс-службе издательства.

"Состав сборника был определен лично музыкантом, а некоторые из песен выбраны другими исполнителями, такими как Боно и сэр Пол Маккартни, и вместе с порой завораживающими и интригующими фотографиями они дают глубокое представление об эволюции Боба Дилана от героя фолк-музыки в вельветовой шапке до нераскаянного электрического рокера", - рассказали ТАСС в пресс-службе.



Боб Дилан

Книга представляет собой коллекционное издание, включающее нотные листы ключевых песен Дилана и личные истории, с ними связанные. Как пояснили в издательстве, русский перевод текстов Дилана представляет собой "частный взгляд на его творчество множества поэтов и музыкантов, каждый из которых понимает и интерпретирует его по-своему".

Боб Дилан - многократный обладатель престижной музыкальной премии Grammy, а также статуэток "Оскара" и "Золотого глобуса". В 2016 году был отмечен Нобелевской премией по литературе "за создание новых поэтических образов в великой американской песенной традиции".