Боб Дилан напомнил, как смогли жить даже после убийства Кеннеди

«Они взорвали его голову», - под скорбные струнные трагически поет Боб Дилан, когда начинается песня, рассказывая о событиях дня 22 ноября 1963 года, когда был убит президент Кеннеди.

Но это песня Дилана, и она длится почти семнадцать минут, так что песня на этом не заканчивается. Переходя к более позитивным клавишным и струнным секциям, Дилан продолжает рассказывать слушателю о шестидесятых, о том, как переживали люди из-за этого убийства, и как продолжали жить дальше. Находили в себе силы жить счастливо, и дожили до сегодняшнего дня.



Bob Dylan

В общем, это заставляет нас задуматься о приспособлении к тяготам: человеческий род пережил ужасные события и раньше, и мы снова это переживем.

Это первая оригинальная песня Боба Дилана за последние восемь лет.