Боб Дилан выпустил первый за 8 лет альбом

Релиз «Rough and Rowdy Ways» стал уже тридцать девятой полноформатной работой музыканта, но первой за восемь лет, прошедших с выхода альбома «Tempest», с оригинальным материалом. В 2015, 2016, 2017 годах Дилан выпустил трилогию альбомов, посвященных переосмыслению поп-стандартов.

«Rough and Rowdy Ways» записан как двойной диск. Причем на второй стороне находится только один трек — семнадцатиминутная масштабная и пространная вещь «Murder Most Faul», выпущенная в качестве первого сингла. Участие в записи альбома приняли авторы-исполнители Фиона Эппл и Блейк Миллс.



Bob Dylan

Критики уже высоко оценили работу классика американского поэтического рока. Журнал Rolling Stone включил альбом в свой список лучших альбомов первого полугодия 2020 года на седьмом месте. А издание Stereogum поставило «Rough and Rowdy Ways» на двадцать вторую позицию в аналогичном списке.