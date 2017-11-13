Гитару Боба Дилана продали почти за $400 тысяч

Об этом сообщил в воскресенье базирующийся в Далласе (штат Техас) аукционный дом Heritage Auctions, устраивавший торги.

С молотка ушла акустическая гитара Martin D-28 1963 года выпуска. Дилан приобрел инструмент в 1967 году и играл на нем во время многих своих выступлений в конце 1960-х и начале 1970-х годов.



Акустическая гитара Martin D-28 1963 года выпуска

В частности, на этой гитаре музыкант полностью отыграл знаменитый благотворительный "Концерт для Бангладеш", организованный в Нью-Йорке экс-участником группы The Beatles Джорджем Харрисоном (1943-2001) в 1971 году. Это мероприятие проводилось с целью сбора средств помощи беженцам из Восточного Пакистана (ныне - Бангладеш - прим. ТАСС), пострадавшим в ходе войны за независимость.

Гитару на торги выставил Ларри Крэгг, который чинил для Дилана музыкальные инструменты. Он купил у исполнителя Martin D-28 в 1977 году за $500. По словам Крэгга, после покупки он сам никогда не играл на гитаре и даже не доставал ее из чехла.

ТАСС