В Швеции издали книгу о присуждении Нобелевской премии Бобу Дилану

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Dagens Nyheter.

В своем блоге Даниус дала небольшое описание произведению: "Про дилановское приключение академии. О чем не писали СМИ".



Боб Дилан

13 октября 2016 года Шведская академия присудила Нобелевскую премию в области литературы поэту и исполнителю из США Бобу Дилану "за создание поэтических образов в великой американской песенной традиции". Он стал первым музыкантом, удостоенным награды за всю ее историю.

После объявления имени лауреата, Дилан никак не отреагировал на это событие, и было неизвестно, примет ли он премию вообще. На церемонию награждения американец не явился, но прислал запись своей нобелевской речи, которую по традиции каждый новый лауреат читает в здании Шведской академии.

Дилан является автором песен "Blowin' in the Wind" (выпущена в 1963 году), "The Times They Are a-Changin'" (1964), "Like a Rolling Stone" (1965).

В середине ноября Шведская академия информировала, что певец не приедет на вручение награды. На самой церемонии 10 декабря американская певица и поэтесса Патти Смит исполнила его песню "A Hard Rain's a-Gonna Fall" (1962).

"Много раз я задавал себе вопрос: являются ли мои песни литературой? Я благодарю Шведскую академию за то, что она нашла время, чтобы подумать над этим вопросом, а также, самое главное, дать такой замечательный ответ", - написал Дилан в благодарственной речи. Он получил причитающийся ему диплом и медаль из рук академиков в начале апреля 2017 года перед своим концертом в Стокгольме.

Необходимое условие для получения лауреатом денежной составляющей премии в размере 8 млн крон ($920 тыс.) - выступление с Нобелевской лекцией в течение шести месяцев после церемонии вручения премии (до 10 июня).

Лекция в виде аудиофайла была размещена 5 июня на сайте Шведской академии. "Лекция замечательная и, как и ожидалось, красноречивая", - прокомментировала на сайте Сара Даниус.

В ней Дилан размышляет над тем, как его песни связаны с литературой, и приходит к выводу, что песенная лирика предназначена для исполнения музыкантами, а не для чтения на страницах книг. Нобелевский лауреат вспоминает музыкантов, которые оказали влияние на его творчество - Бадди Холли, Сонни Терри, Брауни МакГи и других, - а также книги, которые оказали на него влияние еще со школьных времен - "Моби Дик", "На Западном фронте без перемен" и "Одиссея".

При этом американское сетевое издание Slate проанализировало Нобелевскую лекцию Боба Дилана и пришло к выводу о плагиате: отдельные ее фразы "позаимствованы" у интернет-портала "SparkNotes", помогающего школьникам справиться с домашними заданиями.