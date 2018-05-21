Электрогитара Боба Дилана продана за $490 тыс

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на страницу торгов в Twitter.

Проданный инструмент - черный Fender Telecaster 1965 года, позднее принадлежавший канадскому гитаристу и исполнителю Робби Робертсону. Дилан играл на этой гитаре в первом полноформатном туре в 1965 году (до этого музыкант выступал с акустической гитарой).

Первая электрическая гитара Fender Stratocaster, на которой Дилан сыграл на фестивале в Ньюпорте в 1965 году после релиза песни Like a Rolling Stone, продана в 2013 году за $965 тыс. Она стала одной из самых дорогих гитар в мире.