«Ундервуд» отправился в «Минеральные воды»

Режиссёром выступил Андрей Томашевский, который снимал для «Ундервуд» клипы «Платье в горошек», «Йога и алкоголь», «Ангелы и аэропланы», «Женщины и дети».





Как отобразить в клипе эпоху? В работе было целых четыре варианта сценария, и неожиданно пришла идея: показать течение времени через некие образы-символы, трафареты, которые появляются на пути главного героя. Его роль исполнил Заслуженный артист России, актёр театра и кино Анатолий Белый.

