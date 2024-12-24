«Пикник» показал «Концерт в Выборгском замке»

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Группа «Пикник» выпустила новый концертный фильм «Концерт в Выборгском замке» (смотреть фильм).

Он был снят во время презентации двадцать пятого студийного альбома музыкантов под названием «Один на один». Концерт состоялся 23 июля на сцене Выборгского замка.

Музыканты исполнили не только песни с нового альбома, но и свои самые известные композиции: «Египтянин», «У шамана три руки», «Немного огня», «Разноцветные ленты», «Здесь под жёлтым солнцем ламп», «В руках великана», «Из мышеловки», «Вечер», «Там, на самом краю земли» и «Фиолетово-чёрный».

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Особую атмосферу на концерте помогали создавать актёры, одетые в исторические наряды. Они сделали выступление ещё более впечатляющим.

Пикник
Пикник

«Новые песни и «золотая классика», тихие рыданья гитары и громкое «Налей же еще, налей», жители средневекового города и музыканты Пикника – всё это и многое другое мы зафиксировали, смонтировали и презентуем вам в преддверии Нового года», - рассказала группа.

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