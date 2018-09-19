В Петербурге открывается выставка Эдмунда Шклярского

Артист рассказал о том, что можно будет увидеть и даже услышать на выставке.

«Однажды у нас был культпоход в галерею с красивым названием Artefice к знакомому художнику Роману Ляпину. Через какое-то время хозяйка галереи предложила мне примерно на месяц занять это пространство. Я, естественно, согласился и мы стали вместе думать, как и что показывать. На выставке будет показано практически все, что имеется на сей момент. Всех периодов, опубликованное и не опубликованное. И картины маслом, и рисунки карандашом, и графика. Кроме того, будут уцелевшие концертные декорации прошедших туров «Пикника». А еще будут роботы. Я расскажу о главном роботе. Конечно, это робот-барабанщик. Почему барабанщик? Наверное, потому, что в раннем периоде «Пикника» всегда были проблемы с барабанщиками. Поэтому и первые гастроли прошли без живого ударника. Его заменяла японская драм-машина. Что будет делать робот? В один из дней (об этом, естественно, будет объявлено), я надеюсь исполнить что-то вместе с роботом-барабанщиком», - рассказал НСН музыкант.



Фрагмент картины Эдмунда Шклярского

Выставка Эдмунда Шклярского продлится с 17 октября по 10 ноября в Санкт-петербургской галерее Artefice по адресу Петроградская набережная, 22.