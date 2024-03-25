У «Пикника» сгорели все инструменты при теракте

Если выступление состоится, его посвятят жертвам теракта в «Крокус Сити Холле», концерт будет полностью благотворительным, сообщил изданию «Подъём» бас-гитарист «Пикника» Марат Корчемный.

«Всё только обсуждается. Все инструменты сгорели. Мы ищем возможность, чтобы помочь пострадавшим. Но пока мы не готовы ничего конкретного сказать. Мы с оркестром обсуждаем, это всё на этапе обсуждений и поиска возможностей. С нами это не согласовывалось. Мы только занимаемся этим вопросом и пытаемся что-то сделать. У оркестра вообще всё сгорело, у нас тоже. Даже просто техническая возможность под большим вопросом. Но мы работаем над этим. Там ни о каких деньгах речи не идёт вообще. Все средства, не часть, а все, будут направлены потерпевшим, даже речи нет, что кто-то там будет на этом зарабатывать, это пойдёт полностью семьям погибших и пострадавшим. Концерт будет называться концертом памяти жертв этого теракта. Сейчас других форм, которыми мы можем помочь людям, не существует, кроме как что-то делать».

В Концертном зале «Октябрьский», где 27 марта должно было пройти выступление «Пикника», сообщили «Подъёму», что пока концерт «планируется к проведению, он опубликован в афише, никакого объявления, что он не состоится, нет, но более точная информация будет к вечеру».



Группа «Пикник» возлагает цветы к мемориалу погибшим. Источник: «Осторожно, новости»

Накануне лидер группы «Пикник» Эдмунд Шклярский выразил соболезнования близким погибших при теракте в Crocus City Hall, группа всем составом пришла к стихийному мемориалу у сгоревшего зала.

Кроме того, группа сообщила, что помощница концертного директора Екатерина Кушнер погибла во время теракта в Crocus City Hall.