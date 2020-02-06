«Пикник» сделал себя марионетками в новом клипе

Трек «В руках великана» вошел в последний одноименный студийный альбом группы. Режиссер клипа - Ольга Твайлайт, она же автор сценария.

В 7-минутном клипе, созданном при помощи компьютерной графики, участвуют актеры и участники группы «Пикник». В соответствии с текстом песни, в клипе показаны музыканты группы и арлекины, к которым привязаны нити, ими управляет великан в традиционной итальянской маске. Тема марионеток прослеживается сквозь весь сюжет клипа.

В съемках клипа приняли участие Арсений Александров, Сергей Худяков и Зинаида Некрасова. Видео снимали в Доме Шрёдера, это старинный особняк Санкт-Петербурга.

Впрочем, полной иллюзии управления марионетками достигнуть все-таки не удалось, - нити от рук музыкантов явно болтаются без намеков на реальное управление ими. Впрочем, это можно списать на скромный бюджет клипа.