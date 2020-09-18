«Пикник» изобрел «Колдуна»

«Совсем скоро нашему герою предстоит ожить и предстать перед слушателями и зрителями», - пообещал Эдмунд Шклярский.
Песня сыграна в традиционном меланхолически-минималистичном саунде с легкой долей мистицизма в тексте. Скоро появится клип на этот трек.
«Съёмка его – дело непростое. Ведь картинка, монтаж и конечный результат в руках (хотел сказать Великана) режиссера, оператора, да и всей съёмочной группы. Первый день уже пройден. Но он не был для нас особо сложным. Пикник выступал в привычной для себя роли: играл песню «Колдун». Следующие съёмки после прочтения сценария приводят в трепет. Ведь колдуну надо будет ходить по улицам города, втягивать прохожих в свою игру, и много еще разного и странного. Наши надежды на того самого режиссера Ольгу Твайлайт (её клип «Лиловый корсет» стал лауреатом «Чартовой Дюжины»). Так что уповаем на погоду, чтоб ветер без камней, и небо без снега и града…»
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