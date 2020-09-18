«Пикник» изобрел «Колдуна»

В пластинку, релиз которой состоялся 1 сентября 2019 года, вошло одиннадцать композиций. Две из них музыканты уже представили публике - это песни «Сияние» и «В руках великана». Кроме того, в преддверии релиза коллектив запустил видеопутеводитель по песням с новой пластинки.



