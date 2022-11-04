«Пикник» показал танцы в «Дивись же, какими мы стали!»

Анимацию сделал известный художник Вася Ложкин. Мрачный человек в цилиндре после выпивки грабит банк при помощи котика в медицинской маске. Затем преследуемые полицией грабители отправляются в бар, где на сцене выступает «Пикник», и оказываются в эпицентре драки. Финал клипа достаточно неожиданный.

