«Пикник» показал танцы в «Дивись же, какими мы стали!»

Главные роли в клипе исполнили танцоры и хореографы Александр Челидзе и Елена Чурилова.
«Клип снимался в несколько приемов: сначала хореография (не музыкантов, конечно). Эти съёмки вошли в концертный видеоряд, и многие уже могли его увидеть. Потом снимались музыканты — обратите внимание, на каких инструментах «играют» Станислав и Марат: это баян и электроконтрабас. У меня гитара — точно такой же формы, но другого цвета — то есть, это совсем другая гитара. На мой взгляд, клип получился динамичным и бодрым. Смотрите и дивитесь!», - говорит Эдмунд Шклярский.
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