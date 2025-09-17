«Пикник» переиздал дебютный альбом «Дым»

В перезаписи участвовал легендарный состав — с Жаком Волощуком и Алексеем Добычиным.

В альбом вошли не только полюбившиеся песни в ремастеренном звучании, но и две новые композиции — «Молчание» Эдмунда Шклярского и «Что смотришь в небо?» Алексея Добычина.



Пикник

«Мы решили дополнить альбом «Дым», который был записан 45 лет назад, двумя песнями. Одна из песен под названием «Молчание» была тогда наполовину записана, но она не вошла в релиз, потому что не хватило времени. Это моя песня. А вторая композиция — Алексея Добычина. Она называется «Что смотришь в небо» и была создана в тот же период. Мне кажется, она вполне вписывается в настроение альбома. Эти песни не станут бонусом, а органично войдут в тот самый первоначальный «Дым»», - говорит Эдмунд Шклярский.