«Пикник» выпустил клип с анимацией Васи Ложкина

Анимацию сделал известный художник Вася Ложкин. Мрачный человек в цилиндре после выпивки грабит банк при помощи котика в медицинской маске. Затем преследуемые полицией грабители отправляются в бар, где на сцене выступает «Пикник», и оказываются в эпицентре драки. Финал клипа достаточно неожиданный.

Сюжет придумал Марат Корчемный. Забавно, что анимированная группа напоминает музыкантов из «Бременских музыкантов», а сам Эдмунд Шклярский похож на Трубадура из того же мультфильма. Клип вышел ко дню рождения Шклярского.



Эдмунд Шклярский

Сам Вася Ложкин тоже появляется в клипе весьма необычным способом.

«Песня была написана в этом году. Отправной точкой к написанию стал рассказ Эдгара По «Человек толпы». Эпиграфом к песне можно взять часть припева: «Ночью всё перевернётся, вот и ты уже не тот»», - говорит Шклярский.

Премьера сингла прошла в минувшую пятницу. Песня вышла сразу в 4 версиях - помимо оригинальной, также Unplugged version, Rhythm-and-blues version и Industrial breakbeat remix.