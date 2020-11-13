«Пикник» выпустил «Колдуна» на улицы города

Премьера клипа состоялась в 13:13 в пятницу 13 ноября. Режиссер клипа Ольга Твайлайт совместила концертные съемки с перформансом уличного театра в летних локациях Санкт-Петербурга. Персонаж колдуна выглядит как железная бочка с красными светящимися глазами и болтающимися в воздухе ножками.

«Первый день съемок не был для нас особо сложным. «Пикник» выступал в привычной для себя роли: играл песню «Колдун». Следующие съёмки после прочтения сценария приводили в трепет. Ведь колдуну надо будет ходить по улицам города, втягивать прохожих в свою игру, и много еще разного и странного», - рассказывал Эдмунд Шклярский.



Эдмунд Шклярский

В клипе принимали также участие персонажи, которые в разное время появлялись на сцене на концертах Пикника.