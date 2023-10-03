«Пикник» выпустил двойной сборник «Будущее ждёт нас»

Издание можно будет купить только на концертах предстоящего одноименного тура.



Пикник

Новый сборник группы «Пикник» включает в себя тридцать четыре композиции. Среди них как звучащие на каждом выступление коллектива всем известные хиты, так и редко исполняющиеся на концертах песни. Также в сборнике есть песни, которые ещё ни разу не звучали со сцены.

Единственная новая песня в этом сборнике – «Будущее ждет нас», давшее название и туру, и сборнику. Двухдисковое издание выпущено в формате диджипака в слипкейсе.

Новый концертный тур группы «Пикник» стартует 5 октября и продлится до весны 2024 года. В Москве коллектив выступит 11 ноября 2023 года на площадке ВТБ Арена.