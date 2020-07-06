Из Kasabian ушел вокалист

«Том Мейган уходит из Kasabian по обоюдному согласию сторон. У Тома были личные проблемы, которые в последнее время сказывались на его поведении, и сейчас он хочет сосредоточить все свои силы и энергию на возвращение к нормальной жизни. Мы воздержимся от дальнейших комментариев», — прокоментировала группа в социальных сетях.



Kasabian

Мейган был фронтменом команды с самого ее основания в 1997 году. Всего коллектив за это время выпустил шесть альбомов, пять из которых возглавляли британский чарт. Последняя на данный момент работа группы «For Crying Out Loud» вышла в 2017 году. В текущем составе Kasabian остались Серджио Пиццорно, фактический лидер коллектива и автор подавляющего большинства песен группы, басист Крис Эдвардс и барабанщик Иэн Мэттьюс. О дальнейшей судьбе проекта не сообщается.