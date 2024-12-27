Певца Шарлота приговорили к 5,5 годам колонии

Суд в Самаре приговорил певца Шарлота к 5,5 годам колонии-поселения по обвинению в реабилитации нацизма и оскорблении верующих.



Шарлот

Во время своего последнего слова Шарлот обвинил оппозиционные СМИ, которые «заразили» его своей точкой зрения. Певец также сказал, что не поддерживает нацизм и киевский режим, и извинился перед всеми русскоязычными людьми за свои «выходки».

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«Приношу искренние извинения перед всеми русскоязычными людьми за глупую выходку, за то, что снял и опубликовал провокационные видеоролики. Я не из тех, кто обиделся на Россию, свою страну люблю и готов поддерживать ее. Мне 26, я чувствую, что готов зачать дитя со своей избранницей и взять ее в жены, заложить плод собственного семейного древа», — сказал он в суде во время последнего слова.

Отметим, что ранее Московский патриархат направил судье Самарского областного суда Дмитрию Воложанинову, рассматривающему уголовное дело против музыканта Эдуарда Шарлота, письмо в защиту обвиняемого. Следствие инкриминирует Шарлоту четыре статьи, включая оскорбление чувств верующих. Уже находясь под стражей, подсудимый записал обращение с извинениями патриарху Кириллу и всем верующим, после чего церковь не видит препятствий для освобождения молодого человека от уголовной ответственности по ст. 76 УК в связи с примирением сторон.

Однако слова Эдуарда на решение суда особо не повлияли: Шарлот проведёт 5,5 года в колонии-поселения по обвинению в реабилитации нацизма и оскорблении верующих. Обвинения в оскорблении чувств верующих с него все-таки сняли.

В 2023 году музыкант сжёг свой российский паспорт и записал всё на видео, которое выложил в Сеть. Затем уехал из страны, но через полгода вернулся. Только не с очень светлыми мыслями: во время пранка от Вована и Лексуса парнишка присягнул Украине и проскандировал русофобскую речёвку ради украинского паспорта. Против певца возбудили четыре уголовных дела, два из которых за «Реабилитацию нацизма с использованием сети Интернет».