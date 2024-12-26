В новогоднюю ночь большинство россиян слушают советские песни

Самым новогодним звуком 43% респондентов выбрали бой курантов, за ним следует музыка из новогодних фильмов (27%) и звон бокалов (25%). Также среди ответов — шипение бенгальских огней (13%) и хруст снега под ногами (9%).

Музыка занимает важное место в новогоднем настроении – без некоторых мелодий сложно представить праздник. В числе самых популярных песен оказались «В лесу родилась ёлочка» Леонида Бекмана (20%), «Кабы не было зимы» Юрия Энтина и Евгения Крылатова (13%) и «Звенит январская вьюга» композитора Александра Зацепина (12%). Но некоторые россияне назвали более современные треки – например, «Новогоднюю» песню группы «Дискотека Авария» (11%) и музыку из рекламы Coca-Cola (8%). Среди ответов также оказались знаменитая песня «Пять минут» Анатолия Лепина (6%) и «На Тихорецкую» Микаэла Таривердиева (5%).

В то же время в каждой семье есть свои музыкальные традиции. Чаще всего в праздничную ночь более, чем у трети россиян (37%) звучат песни из отечественных фильмов, такие как «Три белых коня» композитора Евгения Крылатова из «Чародеев» и «Пять минут» Анатолия Лепина из «Карнавальной ночи». На втором месте — музыка из праздничных передач на ТВ (25%) и детские новогодние песни (25%). Также популярны зарубежные рождественские хиты (13%), такие как «Last Christmas» британского поп-дуэта Wham! и «Let It Snow!» в исполнении знаменитого Фрэнка Синатры.

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Более чем для трети опрошенных (38%) музыка — не просто «фон», а обязательный элемент подготовки к Новому году. Так, каждый четвертый россиянин (25%) наряжает елку со специальным плейлистом. Еще 16% не только слушают музыку во время праздника, но и сами поют за столом. При этом 32% россиян не выбирают композиции специально, а полагаются на готовые новогодние плейлисты или радио, а 16% — используют стриминговые сервисы для создания своих собственных плейлистов.

Некоторые звуки не только создают атмосферу праздника, но и вызывают тёплые воспоминания о детстве и времени, проведенном с семьей. Многие вспоминают, как украшали ёлку и наслаждались шуршанием мишуры (46%), или как открывали подарки, слушая шелест упаковочной бумаги (26%). У других Новый год ассоциируется с хрустом снега под ногами, когда они выходили на улицу смотреть фейерверки (25%), и с воспоминаниями о том, как сидели с родителями у телевизора под бой курантов (23%).

Исследование было проведено в декабре 2024 года методом онлайн-опроса среди 1 244 респондентов из 16 регионов России. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа на вопросы.