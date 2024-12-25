Песни про ВОВ можно будет бесплатно воспроизводить на памятных мероприятиях

Соответствующий закон Совет Федерации одобрил на заключительном пленарном заседании осенней сессии. Положения закона будут применяться к произведениям, обнародованным до 26 декабря 1991 года.
«Произведения можно будет публично исполнять, показывать и транслировать во время концертов, праздничных шествий, собраний, других мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, Дню защитника Отечества, дням воинской славы или памятным датам, связанным с событиями Великой Отечественной войны», — пояснила председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.
В законе также отмечено, что мероприятия должны проводиться без цели извлечения прибыли, а их организаторами обязаны быть органы власти, общественные объединения или иные организации, созданные по решению государственных структур.
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