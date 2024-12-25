Песни про ВОВ можно будет бесплатно воспроизводить на памятных мероприятиях

Согласно закону, бизнес, заинтересованный в использовании «сиротского» контента, должен будет...

Согласно закону, бизнес, заинтересованный в использовании «сиротского» контента, должен будет...

Российский парламент легализовал использование произведений, авторы которых неизвестны или...

Российский парламент легализовал использование произведений, авторы которых неизвестны или...

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения обязательств перед...

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения обязательств перед...

Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на двух информированных источников. В действующей редакции...

Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на двух информированных источников. В действующей редакции...

В России разрабатывается законопроект, расширяющий действие принудительной лицензии. Это делается...

В России разрабатывается законопроект, расширяющий действие принудительной лицензии. Это делается...

Universal Music Group объявила о прекращении деятельности в России из-за ситуации на Украине.