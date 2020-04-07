РАО снизит выплаты авторам

В связи с пандемией коронавируса Российское Авторское Общество (РАО) переходит на дистанционную работу с обращениями авторов и правообладателей в отношении регистрации произведений в реестре РАО, а также с обращениями по финансовым, юридическим и иным вопросам, связанным с деятельностью организации.

В обращении к авторам и правообладателем, опубликованном на сайте РАО, представители общества просят направлять все обращения и документы по электронной почте и по телефону +7 (499) 750-0751.

РАО совместно с Национальным реестром интеллектуальной собственности (НРИС) в целях обеспечения защиты прав авторов музыкальных произведений в период с 1 апреля по 1 октября 2020 предлагает бесплатно осуществить электронное депонирование произведений с получением соответствующего свидетельства.

По вопросам депонирования необходимо обратиться в НРИС: https://nris.ru/, или по телефону +7 (499) 750-0751.

— Также информируем, что с начала 2020 года РАО проводит обновление системы регистрации и учета данных, которое планирует завершить до конца апреля 2020 года. В связи с этим возможно понижение начисленного вознаграждения по некоторым категориям прав, а именно вознаграждения, собранного за использование произведений организациями телевещания, за публикацию научных статей, а также вознаграждения, собранного организациями по управлению правами на территории других стран. Указанные затруднения являются необходимыми и временными, — говорится в сообщении на сайте. — Обращаем внимание, что с учетом мер, принимаемых во всем мире и на территории Российской Федерации, по сдерживанию распространения новой вирусной инфекции, связанных с ограничением работы всех сфер жизнедеятельности, в том числе деятельности культурных, досуговых организаций, а также с отменой развлекательных и спортивных массовых мероприятий, предполагается существенное уменьшение с марта 2020 года объема собираемого вознаграждения, что соответственно повлечет снижение размера начисляемых и выплачиваемых сумм авторского вознаграждения.

О безвозмездных выплатах пострадавшим от коронавируса музыкантам и авторам РАО ничего не сообщил.