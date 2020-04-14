Экс-глава РАО Федотов признался в воровстве 730 млн у авторов

Материалы второго уголовного дела о хищении средств РАО в понедельник поступили в Пресненский суд из прокуратуры с утвержденным обвинительным заключением. Представители суда пояснили, что уголовное дело пока не «расписано» конкретному судье и дата проведения предварительных слушаний еще не назначена.

Однако вместе с уголовным делом были получены и ходатайства от всех пяти подсудимых о рассмотрении их дела в особом порядке. Он предусматривает полное признания вины и проведение процесса по упрощенной форме без исследования собранных следствием доказательств, вызова свидетелей и судебного следствия.

Как показывает практика, подобные процессы укладываются всего в несколько заседаний — чаще всего лишь в прения сторон относительно наказания и собственно вынесения приговора. В этом случае наказание не может превышать 2/3 от максимального предусмотренного статьей УК РФ. Впрочем, для особого порядка также необходимо обязательное согласие потерпевшей стороны, которая даже не обязана мотивировать свое согласие или отказ, а также поддержка гособвинителя.

Полное признание всеми пятью фигурантами уголовного дела стало довольно неожиданным.



Сергей Федотов

Напомним, как рассказывал «Коммерсантъ», Сергей Федотов был задержан в декабре 2018 года следователями ГСУ ГУ МВД по Москве. Фактически расследование мошенничества в особом крупном размере стало лишь продолжением первого дела господина Федотова.

Еще в 2017 году он получил по приговору Мещанского райсуда столицы полтора года колонии общего режима за незаконную продажу кипрским офшорам трех нежилых помещений в Москве. Тем самым экс-глава общества, которым он руководил с 2004 по 2016 год, причинил ему ущерб на 300 млн руб. Минимальное наказание, которое получил Сергей Федотов, объяснялось тем, что он, как и сейчас, полностью признал вину и обещал возместить причиненный ущерб. В результате уже в конце 2017 года он вышел на свободу условно-досрочно.

Господин Федотов вновь пытался заняться управлением авторскими правами, создав Евразийскую организацию интеллектуальной собственности, где гендиректором стала его мать Вера Федотова. Происходило это на фоне взыскания с него в пользу РАО через суды 240 млн руб. ущерба и продолжающегося расследования. В результате по двум новым вскрытым эпизодам хищений Сергей Федотов был отправлен в СИЗО. Одновременно задержали его мать и Светлану Темешову, которые в свое время являлись соответственно замгендиректора РАО и руководителем департамента по распределению гонораров. Госпожа Темешова, кстати, проходила и по первому уголовному делу, но осталась в статусе свидетеля. В рамках второго расследования их поместили под домашний арест. Чуть позже с санкции суда в СИЗО также были помещены бывшая заместитель Светланы Темешовой Анжела Агейкина и предприниматель Володия Назгашвили. Всем им предъявили обвинение в хищении в 2014–2016 годах у РАО 730 млн руб., которые были выплачены подставным лицам как авторские отчисления.

Изначально Сергей Федотов отказывался от каких-либо показаний, а его предполагаемые подельники отрицали вину. Их адвокаты заявляли об «избирательном подходе следствия к определению процессуального статуса различных лиц», называя одних обвиняемыми, а других оставляя свидетелями. Кроме того, они заявляли, что следствие излишне сурово при выборе меры пресечения, так как все обвиняемые знали о возбуждении уголовного дела, ездили за границу и возвращались, не намереваясь скрыться, а также являлись по всем вызовам. Представители Сергея Федотова подчеркивали, что ему даже поступали угрозы от потерпевшей стороны, а сам он «до задержания ухаживал за престарелыми матерью и бабушкой» и был единственным кормильцем в семье, в которой на иждивении также находился несовершеннолетний ребенок-инвалид.

Впрочем, позже, как оказалось, позиция всех подсудимых изменилась, и они решили признать свою вину.

Главный фигурант Сергей Федотов рискует на этот раз получить весьма серьезный срок, так как суд может усмотреть в его действиях особо опасный рецидив. Интересно, что фамилии двух обвиняемых недавно звучали также и в арбитражном процессе, который инициировали представители АСВ как правопреемника рухнувшего в 2016 году АКБ «Национальный залоговый банк» (НЗБ), который остался должен своим вкладчикам около 1,5 млрд руб.

В марте 2016 года Светлана Темешова взяла в банке кредит в 45 млн руб. Поручителями по нему выступило само РАО и господин Назгашвили лично, а залогом стала квартира в 90 кв. м на Озерковской набережной. Осенью того же года, за 8 дней до отзыва лицензии у банка, остатки кредита в 30 млн руб. вместе с процентами были досрочно погашены. Эта сделка вызвала сомнения у АВС, которое пыталось признать ее недействительной и вернуть право требования, но безуспешно.

Проверки следственных органов по якобы имевшим место хищениям в НЗБ и его возможного преднамеренного банкротства еще продолжаются.