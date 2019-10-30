РАО внесло существенные изменения в свой устав

В собрании приняли участие 177 делегатов от 45 регионов – более половины региональных отделений РАО.

В числе заседающих были известные деятели культуры: дирижер, композитор, пианист, народный артист РФ Анатолий Кролл; композитор, пианист, педагог, народный артист РФ Александр Чайковский; театровед, педагог, заслуженный деятель искусств РСФСР, ректор Высшего театрального училища им. М.С. Щепкина Борис Любимов; композитор, заслуженный деятель искусств РФ, генеральный директор Российского музыкального союза Александр Клевицкий; композитор, исполнитель, заслуженный деятель искусств РФ, заслуженный артист РФ Владимир Пресняков; заслуженный деятель искусств РФ, ректор МГК им. П.И. Чайковского Александр Соколов; заслуженный деятель искусств РФ, главный редактор журнала «PianoФорум» Всеволод Задерацкий; композитор, продюсер, заслуженный артист РФ Виктор Дробыш; композитор, заслуженный деятель искусств РФ Юрий Эрикона и другие.

На повестке заседания стояли такие актуальные вопросы, как повышение ставки удержаний с авторского вознаграждения из-за обязательства РАО выплачивать страховые взносы, а также меры, которые организация планирует предпринять для защиты интересов авторов. Председателем внеочередной конференции РАО был единогласно избран автор множества песен для известных эстрадных исполнителей, многократный лауреат финалов «Песни года», член жюри музыкальных конкурсов, продюсер, радиоведущий Владимир Матецкий. Секретарем внеочередной конференции стал председатель правления РАО Максим Дмитриев.

Презентуя доклад о результатах финансово-хозяйственной деятельности РАО, Дмитриев отметил, что с 2017 года организации удалось значительно повысить эффективность своей деятельности и провести ряд успешных шагов по ликвидации убытков, оставшихся со времен предыдущего руководства. Так, по сравнению с 2016 годом в 2018 году сбор авторского вознаграждения увеличился на 17,4%, а выплата авторского вознаграждения за аналогичный период увеличилась на 28,2%. В результате грамотно выстроенной новой политики по ведению финансово-хозяйственной деятельности и применения современных механизмов балансовый убыток РАО сократился в два раза, с 2 млрд рублей до 1 млрд рублей.

Как объяснил Дмитриев, таких результатов удалось добиться благодаря грамотной финансовой политике РАО:

«Мы модернизировали механизмы реализации управленческих решений и внедрили современные программные продукты, позволяющие контролировать финансово-хозяйственную деятельность организации в онлайн-режиме. Мы также нашли новые пути оптимизации расходов РАО, расторгли контракты с недобросовестными подрядчиками, ликвидировали филиалы и обособленные подразделения организации. Все высвобожденные ресурсы были направлены на сборы авторского вознаграждения, что подтверждает положительная динамика сборов и выплат».

Основной темой обсуждения стала сложившаяся ситуация с выплатами в Пенсионный фонд России и последовавшим увеличением размера удержаний от авторских вознаграждений для покрытия долга перед ПФР и своевременного исполнения РАО своих страховых обязательств.

Поэт-песенник, либреттист, секретарь ревизионной комиссии РАО Сергей Сашин объяснил, почему ситуация, которая сложилась сейчас в РАО, вынужденная.

«Я уверен, что руководство РАО продолжит деятельность по разрешению этой проблемы, по изъятию из закона этого неправомерного дополнения. РАО не является работодателем в прямом смысле слова, чтобы платить за нас пенсии, отчисления. Оно не обязано и не должно. РАО занимается только сбором и распределением, не оказывает услуг по размещению контента, продюсерских услуг и прочего. Я считаю, что это несправедливо и с этим надо что-то делать, принимать конкретные меры».

Так как предыдущая редакция Устава РАО была принята в 2017 году и не позволяла оперативно решать возникающие проблемы, по итогам конференции было принято решение внести поправки в те положения, которые устарели с точки зрения соответствия законодательству и не отвечают требованиям времени: