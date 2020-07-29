Экс-глава РАО Федотов получил 5 лет реального, а его мать - 4 года условного

«Признать Сергея Федотова виновным, назначить наказание <...> сроком на пять лет с отбыванием в колонии общего режима», - объявила судья Александра Авдотьина.

Мать экс-главы РАО - экс-замдиректора общества Веру Федотову, а также экс-сотрудницу РАО Анжелу Агейкину и экс-гендиректора «Сервисно-эксплуатационной компании» Светлану Темешеву суд приговорил к четырем годам условно, а мужа последней - Володию Назгашвили - к трем годам условно.



Сергей Федотов

Дело рассматривалось в особом порядке судебного делопроизводства - без исследования доказательств, так как Федотов полностью признал свою вину.

В декабре 2018 года Тверской суд Москвы арестовал Федотова по подозрению в мошенничестве. Под домашний арест были отправлены его мать Вера Федотова и бывший генеральный директор ЗАО «Сервисно-эксплуатационная компания», член совета директоров РАО Светлана Темешова. Предприниматель Володия Назгашвили был арестован в марте 2019 года, но позже переведен под домашний арест. Еще одна фигурантка дела - Анжела Агейкина - также была задержана и арестована. В настоящий момент под стражей находится только Федотов.

Федотову инкриминируют мошенничество на 762 млн руб. По версии обвинения, участники преступной группы незаконно перечисляли подставным лицам вознаграждения в качестве авторского гонорара за музыкальные произведения, которые фактически не были популярны, не исполнялись на радио, телевидении и других платформах. Затем денежные средства обналичивались. Для этого мать экс-главы РАО по указанию сына подыскала сторонние организации для составления подложных отчетов о музыкальных произведениях и их использовании. Госбвинение считает, что Вера Федотова скупала по бросовым ценам непопулярные композиции, после чего остальные фигуранты дела перечисляли завышенные гонорары.

В июне 2017 года Мещанский районный суд столицы признал Федотова виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере») и приговорил к лишению свободы на срок 1,5 года с отбыванием наказания в колонии общего режима. Дело рассматривалось в особом порядке, так как экс-глава РАО заключил сделку со следствием. В декабре 2017 года Рязанский областной суд принял решение об условно-досрочном освобождении Федотова.