Дело экс-главы РАО Федотова рассмотрят в особом порядке

"Уголовное дело в отношении Федотова назначено к рассмотрению на 3 июля 2020 году в 14 часов, в особом порядке", — сказала собеседница агентства.

Ранее суд продлил экс-главе РАО срок содержания под стражей до 13 октября.



Сергей Федотов

Федотов и ещё четыре фигуранта дела признают вину. Следствие считает, что обвиняемые переводили оплату авторских гонораров на подставных лиц, а потом обналичивали деньги.

В июне 2017 года Федотов был приговорен по первому делу о мошенничестве — Мещанский суд назначил ему 1,5 года колонии общего режима. Заседание прошло в особом порядке в связи с полным признанием подсудимым своей вины. В конце 2017 года Федотов был освобожден по УДО.