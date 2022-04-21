В России могут ввести принудительную лицензию на иностранную музыку

Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на двух информированных источников.

В действующей редакции Гражданского кодекса РФ уже есть механизм использования принудительной лицензии, однако пока что он распространяется исключительно на патенты. Согласно ст. 1362, принудительную лицензию на изобретение или промышленный образец можно получить через суд. Однако это возможно только в том случае, если патент не используется либо недостаточно используется правообладателем в течение четырех лет.





Сообщается, что возможное нововведение будет предусматривать распространение этого правила в том числе на объекты интеллектуальной собственности: например, фильмы, сериалы и музыку. Кроме того, для получения принудительной лицензии в таком случае не потребуется ждать четыре года.

Ранее о приостановке деятельности в России объявили крупные западные студии, включая Universal, Warner, Sony, Disney и другие.