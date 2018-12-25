В РАО назвали вбросом ложную информацию о сделке со следствием экс-главы Федотова

Ранее адвокат С.Федотова Антон Шрейдер сообщил некоторым СМИ, что его подзащитный «заключил сделку со следствием, дал признательные показания, а также показания, изобличающие организатора хищения». Позже во время заседания в Мосгорсуде Федотов рассказал о своем сотрудничестве со следствием, заявив, что считает себя "достаточно ценным свидетелем, который может много поведать интересного".

Вчера полиция опровергла информацию о том, что экс-глава Российского авторского общества (РАО) Сергей Федотов, обвиняемый в мошенничестве на 730 млн руб., признал вину. Об этом говорится в сообщении ГУ МВД по столице.



Задержанный Сергей Федотов

Председатель Правления РАО Максим Дмитриев прокомментировал эту ситуацию так:

«На наш взгляд, сегодняшний вброс искаженной информации от адвоката Федотова весьма показателен. Это не первый раз, когда сторона, представляющая интересы обвиняемого Федотова, пытается манипулировать общественным сознанием и смещать вектор внимания с его персоны на различных представителей действующего менеджмента ОКУПов. Повторюсь, сегодняшняя ситуация показательна - мы все стали свидетелями типичных нечистоплотных методов Федотова, как и когда-то члены Российского Авторского Общества. Собственно, крайнее заявление, поданное РАО в правоохранительные органы, напрямую связано с недобросовестной деятельностью бывшего менеджмента организации во главе с Федотовым. По результатам независимого аудита финансово-хозяйственной деятельности бывшего менеджмента РАО, проведенного ФБК Grant Thornton по инициативе нового руководства Общества и Авторского Совета в конце 2016 – начале 2017 года, в числе многочисленных нарушений были также выявлены выплаты в адрес ряда индивидуальных предпринимателей по каталогам, которые содержат реально не использовавшиеся произведения. Оценочный ущерб от неправомерных действий бывшего руководства РАО составляет почти 800 миллионов рублей. В связи с выявленными нарушениями РАО подало соответствующее заявление в правоохранительные органы о хищении средств правообладателей. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве и по решению Тверского районного суда г. Москвы экс-генеральный директор РАО повторно заключён под стражу, остальные отправлены под домашний арест. Все то, что мы на сегодня наблюдаем в информационном поле, не более чем очередная профанация с обвиняемой стороны. РАО продолжает работать в штатном режиме и будет всячески содействовать следствию».

24 декабря Мосгорсуд оставил в силе решение от 7 декабря об аресте до 6 февраля 2019 г. C.Федотова.

Обвинение Федотову было предъявлено 13 декабря. Из оглашенных в суде свидетельских показаний следует, что Федотов "не мог не знать о совершенных его заместителем Андреем Кричевским хищений". Федотов якобы даже "потребовал от Кричевского прекратить преступную деятельность, но вскоре после этого сам был арестован".

В рамках дела о мошенничестве на 730 миллионов рублей также арестована его мать Вера Федотова, бывшая подчиненная Анжела Агейкина и экс-гендиректор ЗАО "Сервисно-эксплуатационной компании" Светлана Темешева, которая управляла имуществом РАО.

Летом 2017 года Федотов уже был осужден — тогда он получил полтора года лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере. Как сообщало следствие, силами МВД и ФСБ была выявлена мошенническая схема незаконного отчуждения в собственность третьих лиц имущества общества, а нанесенный организации ущерб составил около 297 миллионов рублей. В декабре 2017 года Рязанский областной суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Федотова. Кроме того, РАО взыскало с него в порядке гражданского судопроизводства ущерб в размере 242 миллионов рублей.