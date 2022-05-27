В России формально легализовали пиратство

Согласно документу, органы власти и резиденты страны смогут уплачивать "недружественным" компаниям вознаграждение и иные платежи, связанные с исключительными правами, путем перечисления средств на специальный рублевый счет типа "О".

Счет должен быть открыт должником в уполномоченном банке на имя правообладателя и предназначен для проведения расчетов по обязательствам. Если правообладатель не дал письменного согласия на внесение платежа на специальный счет, должник вправе не осуществлять платеж до момента получения такого согласия и не считаться при этом нарушителем обязательств.





"При надлежащем выполнении должником требований настоящего указа сохраняется его право на использование результата интеллектуальной деятельности и (или) средства индивидуализации на ранее применимых условиях", - указано в документе.

Решение затронет иностранных правообладателей, связанных с недружественными в отношении РФ государствами, а также правообладателей, публично поддержавших введение против России санкций, совершивших публичные действия по дискредитации Вооруженных сил РФ, запретивших или ограничивших после 23 февраля 2022 года использование на территории РФ результатов своей интеллектуальной деятельности, приостановивших или существенно ограничивших производство или поставки в РФ товаров и оказание услуг.