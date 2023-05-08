Влияние культуры на музыку в СССР 40-х годов. Плейлист вашей прабабушки

В 40-х годах культура играла важнейшую роль в жизни советского народа. Идеология, взращенная коммунистами, прочно укоренилась в образе жизни граждан СССР. Именно в этот период культура СССР находилась в стадии активного развития, и это не могло не повлиять на музыку того времени. Советская культура 40-х годов была направлена на создание позитивной атмосферы в обществе. Она стремилась дать людям надежду на лучшее будущее, поддерживать патриотизм и укреплять духовные ценности. Культурные события, такие как выставки, концерты, фестивали, были популярны в этот период.

Музыка же, как один из самых доступных видов искусства, была широко распространена среди населения. В этот период появилось много талантливых композиторов, исполнителей и певцов, которые создавали музыку, отражающую дух и настроения советского народа.

Одним из ярких примеров влияния культуры на музыку в СССР 40-х годов является знаменитая "Катюша". Эта песня, написанная Матвеем Блантером в 1938 году, стала настоящим хитом во время Великой Отечественной войны. Ее простой и запоминающийся мотив, а также лирический текст, описывающий жизнь простого советского человека, сразу же понравились слушателям. "Катюша" была исполнена многими известными певцами того времени, такими как Леонид Утесов и Марк Бернес, и стала символом победы Советского Союза во Второй мировой войне.

Также влияние культуры на музыку проявилось в создании песен, которые легли на народные мотивы. Например, Иосиф Кобзон исполнял "Смуглянку", песню, которая была основана на казачьей мелодии и обрела невероятную популярность в послевоенном периоде. В этой песнне не только обыгрывался национальный колорит, но и воспевались героические действия советских солдат во время войны.

В СССР 40-х годов была популяризирована классическая музыка. Большое внимание уделялось развитию музыкального образования, и в этот период были открыты многие консерватории и музыкальные школы. Многие композиторы, такие как Дмитрий Шостакович, Сергей Прокофьев и Арам Хачатурян, создавали классическую музыку, которая стала настоящей культурной ценностью для советского общества.

С окончанием войны в Советский Союз хлынула жажда жизни и новые веяния. И все же, влияние социальной культуры на музыку иногда вредило ее разнообразию. Многие песни проходили цензуру и могли быть запрещены, если не соответствовали политическим требованиям. В 1948 году в Советском Союзе ввели запрет на джаз и другие “американские” стили, объявив их “враждебными культуре народов СССР”, и эта политика продолжалась до 50-х годов. И даже перед страхом санкций на джазовую музыку не отступили советские музыкальные деятели: открытый в 1947 году, первый в СССР консерваторский факультет джазовой музыки стал одним из немногих мест, где молодые люди могли изучать джаз.

Новые многочисленные оркестры не ограничивались исполнением классических произведений. Популярные оркестры танцевальной музыки, среди которых были Оркестр Г. Гараняна" и "Оркестр Э. Гилельса", исполняли разнообразные композиции. Под музыкальный аккомпанемент умелых музыкантов люди танцевали веселые фокстроты, ритмичные вальсы и чувственное танго. Танцевальные виниловые пластинки пользовались колоссальным спросом, ведь приближалась эпоха «стиляг».



ТЕКСТ

Несмотря на препятствия и ограничения, музыка стала одним из самых популярных видов искусства того времени, который продолжает влиять на современную музыкальную культуру. Многие хиты этого красочного периода десятилетиями не утрачивают своей актуальности. Любовь к ним передается из поколения в поколение.

Специально для наших читателей мы собрали самые любимые композиции наших прабабушек. Из этих композиций мы собрали ностальгический плейлист, который идеально подойдет для танцев в честь Дня победы под звуки винилового проигрывателя. Присоединяйтесь к нашему флешмобу и танцуйте под мелодии 40-х в официальной подборке ВК!