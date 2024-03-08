Александр Ф. Скляр и «Ва-банкъ» переосмыслил корни в «Кровь и золото»

Начал именно Рич. «На Неве», «Холодно», «Снег», «Грязная работа» – экспрессивно, но по музыке бедновато, – одна живая гитара явно не справляется с объемом звука (да и гитарист так себе, если честно). Напор задает Рич, и выглядит он искренним, нахрапистым и взвинченно-эмоциональным.





А разговоры идут своим чередом. Например, что думает Скляр об этой программе?

