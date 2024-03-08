Александр Ф. Скляр и «Ва-банкъ» переосмыслил корни в «Кровь и золото»

В релиз вошли как изданные ранее песни («Эребус и Террор»), так и новинки («Дыра на холме»), а также народные песни («Дубинушка»). «Учитель» создан для фильма Андрея Богатырева «Легенда о самбо», а «Черная свеча» записана с рэпером Ричем.
«Артист живет жизнью народа. По-другому быть не может. Мы снова и снова обращаемся к нашим корням. Мы по-новому осмысливаем народные песни. И наши новые песни должны быть развитием нашей народной песенной традиции. Для меня рок-музыка продолжается именно в этом направлении», - сказал Александр Ф. Скляр об альбоме.
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