Александр Ф. Скляр выпустил шансон на карантине

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Александр Ф. Скляр выпустил сегодня акустический альбом «Песни во время чумы» (слушать альбом).

Новый альбом Александра Ф. Скляра фактически является «музыкальным дневником карантина». В него вошли песни, которые музыкант публиковал на своем Youtube-канале в течение апреля и мая 2020 года. Теперь они стали самостоятельным релизом. Альбом Скляра «Песни во время чумы» состоит из четырнадцати композиций. В их числе как авторские произведения, так и известные блатные песни.

Релиз вышел на лейбле Союз Мьюзик.

Александр Ф. Скляр
Александр Ф. Скляр

«Друзья, соратники, коллеги и доброжелатели, в это неоднозначное время мы должны поддерживать друг друга, чтобы биение жизни продолжалось и продлевало жизнь! Наш скромный вклад в мировое безумие — антикризисная программа «Песни во время чумы»».

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