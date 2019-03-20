Концерт «Арии» не выдержит «Мегаспорт», но выдержит «ВТБ-Арена»

Как сообщили организаторы шоу, компания Motley Concert, перенос связан с обеспечением безопасности. В процессе подготовки шоу выяснилось, что нагрузка подвесных конструкций оборудования на крышу здания превышает уровень допустимых в ДС «Мегаспорт» более чем на 7 000 килограмм. В связи с этим организаторы, руководствуясь соображениями безопасности, решили перенести показ шоу на другую концертную площадку.

Любопытно, что ранее презентация альбома «Проклятье морей» и должна была состояться на Большой арене «ВТБ Ледовый дворец» 30 марта 2019 года. Но организаторы перенесли концерт на неделю раньше 23 марта в ДС «Мегаспорт». Причину того переноса музыканты не уточняли.

Купленные билеты будут действительными для посещения 30 апреля. Для каждого зрителя, купившего билет в секторы с посадочными местами, будет предложено равнозначное уникальное место на новой концертной площадке. Это будет реализовано при помощи автоматического сервиса. Воспользоваться сервисом можно будет с 30 марта.