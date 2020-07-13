«Ария» рассказала свою историю в фильме

В нем музыканты решили вспомнить все ключевые события в истории коллектива и рассказать новые подробности об известных событиях и любимых песнях.

На сегодняшний день на своем YouTube-канале «Ария» выпустила две серии фильма, снятого музыкантом и другом «Арии» Михаилом Бугаевым. В первой серии рассказана история первых пяти лет группы: демо-записи, 4 альбома, первый клип «Позади Америка» и пятилетний юбилей. Из нее зрители узнают, почему песня «Жизнь задаром» не исполнялась вживую, участвовал ли Максим Удалов в создании альбома «Игра с огнём» и что случилось с песнями Сергея Маврина.

Во второй серии фильма «Ария: через все времена» музыканты вспоминают свою вторую пятилетку, в которой была запись и презентация альбомов «Кровь за кровь» и «Ночь короче дня», уход Валерия Кипелова в группу «Мастер» и др. Участники коллектива рассказывают, что помогло им выжить в девяностые, как строилась студия «Ария-Рекордс», и кто мог стать вокалистом группы после раскола в 1994 году.

- Когда меня пригласили для работы над этим проектом, основная идея мне была озвучена так: «Действующие участники группы рассказывают о своём творческом пути в составе «Арии», - говорит Михаил Бугаев. - Т.е. данный сериал - это не расследование с целью раскопать как можно больше грязного белья, столкнуть всех лбами и т.д. Это, прежде всего, разговоры о творчестве и событиях, повлиявших на творчество, с действующими музыкантами коллектива. Цели пересказывать «Легенду о Динозавре», только в формате видео - не стоит. Лично мне интересно побеседовать о создании песен, постараться «вытянуть» из архивов музыкантов побольше эксклюзивов - демо-записей композиций, или ещё каких-то ранее не опубликованных материалов. Мне кажется, что для поклонников группы это будет более ценным, нежели услышать ещё раз о том, что они уже слышали десятки раз в интервью и (или) читали в «Легенде».

По словам Бугаева, сейчас монтируется третья серия фильма, в которой, в числе прочего, будет рассказано про гитариста Сергея Терентьева, который выступал в составе «Арии» с 1995 по 2020 год. Сроки выхода третьей серии пока не объявлены.