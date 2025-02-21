«Ария» выпустила концертник из редко исполняемых песен

В концертный альбом вошли 25 песен, включая «Intro» с фрагментом композиции Александра Бородина «На крыльях ветра» в аранжировке гитариста Владимира Холстинина, барабанное соло Максима Удалова и «Мания величия (Outro)», а также четыре бонус-трека.

В основу альбома легли два полностью аншлаговых концерта с редкими песнями, прошедших в петербургском клубе Jagger 17 и 18 октября 2024 года.

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«Весь 2024 год мы путешествовали по разным городам с этой уникальной камерной программой, отыграв в общей сложности 61 концерт в 50 городах. Сет-лист этих шоу состоял из редко исполняемых и незаслуженно забытых композиций всех периодов существования «Арии» — от «Вампира» до «Аттилы», от «Не хочешь — не верь мне» до «Раба страха», от «Дай руку мне» до «Это рок»».