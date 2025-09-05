Лариса Долина спела с Киркоровым и Лепсом в альбоме «Будь со мной» Лариса Долина выпустила двойной альбом «Будь со мной» (слушать альбом). В альбоме есть дуэты с Григорием Лепсом («Покой»), Филиппом Киркоровым («Будь со мной» и рэпером ST...

Вячеслав Макаров выпустил диско-версию трека «Невыносимая» Вышел в свет ремикс на песню артиста и шоумена Вячеслава Макарова — «Невыносимая 2.0», созданный DJ... «Невыносимая 2.0» — еще одно музыкальное прочтение оригинальной версии в стиле диско. Именно оно...

«Ария» выпустила заглавный трек нового альбома «Когда настанет завтра» Группа «Ария» выпустила второй сингл «Когда настанет завтра» с грядущего одноимённого альбома,... Текст песни написала Маргарита Пушкина, а музыку — Виталий Дубинин. «Эта песня о каждом из...

Serebro спело о расставании «Звёзды палят» Группа Serebro выпустила сингл «Звёзды палят» (слушать песню). Это первый трек солисток группы, написанный без участия Максима Фадеева. Песня основана на...