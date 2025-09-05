«Ария» выпустила заглавный трек нового альбома «Когда настанет завтра»

Текст песни написала Маргарита Пушкина, а музыку — Виталий Дубинин.
«Эта песня о каждом из нас. Ведь у каждого человека должно быть его личное Завтра. Но есть и общее Завтра, для всего человечества. Хотелось бы, чтобы отчаяние, страх смерти, ужас Апокалипсиса, одиночество и мысли о бесполезности собственного существования с приходом нового дня оказались, пусть и долгим, но всё-таки сном», — рассказала Пушкина.
Дубинин пояснил, почему именно этот трек дал название всему альбому:
«В процессе работы над композицией мы поняли насколько всеобъемлющим является её название, и решили озаглавить альбом именно так».
Кроме того, коллектив представил обложку пластинки и раскрыл трек-лист. Оформление альбома выполнено в формате панорамы, центральным фрагментом которой и стала представленная обложка.
Трек-лист:
- Последний бой
- Гордиев узел
- Долина Смерти
- Когда настанет завтра
- Обгоняя время
- Чёрный камень
- Память
- Ловец чужих сердец
- Созвездие Ершалаим
- Дух Свободы
- Гордиев узел (акустическая версия) (bonus track)