«Ария» выпустила заглавный трек нового альбома «Когда настанет завтра»

Группа «Ария» выпустила второй сингл «Когда настанет завтра» с грядущего одноимённого альбома, который увидит свет 31 октября (слушать песню).

Текст песни написала Маргарита Пушкина, а музыку — Виталий Дубинин.

«Эта песня о каждом из нас. Ведь у каждого человека должно быть его личное Завтра. Но есть и общее Завтра, для всего человечества. Хотелось бы, чтобы отчаяние, страх смерти, ужас Апокалипсиса, одиночество и мысли о бесполезности собственного существования с приходом нового дня оказались, пусть и долгим, но всё-таки сном», — рассказала Пушкина.

Дубинин пояснил, почему именно этот трек дал название всему альбому:

«В процессе работы над композицией мы поняли насколько всеобъемлющим является её название, и решили озаглавить альбом именно так».

Кроме того, коллектив представил обложку пластинки и раскрыл трек-лист. Оформление альбома выполнено в формате панорамы, центральным фрагментом которой и стала представленная обложка.

Ария
Трек-лист:

  1. Последний бой
  2. Гордиев узел
  3. Долина Смерти
  4. Когда настанет завтра
  5. Обгоняя время
  6. Чёрный камень
  7. Память
  8. Ловец чужих сердец
  9. Созвездие Ершалаим
  10. Дух Свободы
  11. Гордиев узел (акустическая версия) (bonus track)

