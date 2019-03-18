Михаил Житняков, «Ария»: В каждой песне меня просят «дать Люцифера»!

Концертная презентация альбома «Проклятье морей» состоится 23 марта в ДС «Мегаспорт».

- Новый альбом Арии «Проклятье морей» получился очень разносторонним, сочетающим в себе как традиционные, так и достаточно экспериментальные вещи. Над какими из них вам лично было интереснее работать?

- Каждая песня была по-своему интересной в работе, но с особым трепетом принимался за исполнение именно заглавной композиции, она сразу вызвала повышенный интерес, как только прочитал готовый вариант текста. В этом смысле здесь у Маргариты Пушкиной на мой взгляд все получилось идеально.

- Пластинка получилась самой длинной в истории группы, почти 76 минут. Не было сложностей в том, чтобы проникнуться таким объёмом материала?

- Основная проблема даже не в общем хронометраже, а в том, что тексты на некоторые песни дописывали практически на студии. В вопросах поэзии мы все же люди подневольные и целиком зависим от вдохновения наших поэтов, а ускорить процесс сочинительства не всегда получается простым установлением сроков.

- Поклонники много лет мечтали услышать в Арии ваш вокал с расщеплением, или, как говорят «с хрипотцой», и на новом альбоме вы выполнили эти желания в полной мере. Почему только сейчас, на третьем альбоме?

- Семь лет работы в группе не прошли даром (смеется). А вообще-то тут интересная история получилась. Одной из первых песен была записана «Эра Люцифера» и когда мы еще только пристреливались к манере, проскочил вариант с расщеплением, который всем понравился больше. В итоге практически в каждой последующей песне меня стали просить «дать Люцифера»...

- Не заметить ваш вокальный прогресс по сравнению с моментом прихода в группу невозможно, а как сами оцениваете тот уровень, которого удалось достичь на данный момент?

- Весьма скромно оцениваю. Определенно есть куда стремиться!

- Песню «Пусть будет так» вы вновь сочиняли при участии Виталия Дубинина. А как проходит процесс вашего совместного творчества?

- Все произошло абсолютно аналогично, как и с песней «Точка невозврата». Намурлыкал мелодию под клавиши, дал Виталию послушать на предмет того, можно ли из этого сделать песню. Он поколдовал с аккордами, внес какие-то коррективы и придумал аранжировку. Как-то так.

- На композицию «Убить дракона» был снят клип. Принимала ли группа участие в создании концепции видео и довольны ли вы результатом?

- Съёмочной бригадой было предложено несколько вариантов, из которого группа выбрала нужный. Что касается результата, то, наверное, всегда можно сделать лучше, но насколько я помню, среди музыкантов нашей группы недовольных не было.

- Виталий Дубинин говорил, что в этот раз вам удалось совершить неслыханное — поменять строчку в песне Владимира Холстинина. А что это была за строчка?

- Там интересная история получилась. В первой версии, предложенной Владимиром (автор текста И.Лобанов) эта строчка содержала длинное слово, состоящее из большого количества слогов, и мне никак не удавалось органично его впеть. В итоге, поступая по принципу «отвергаешь - предлагай», я после нескольких неудачных дублей предложил Володе два своих варианта строчек, из которых один ему понравился. Речь о строчке «кто-то должен взять эту роль на себя» из песни «Трудно быть Богом».

- Вы говорили, что в песне «От заката до рассвета» вам было непросто принять строчки про веселящихся упырей. Как же всё-таки отцы группы вас уговорили?

- Ну я же адекватный человек и если как минимум два человека из группы говорят мне «почему бы и нет?», значит, это имеет право на существование. К тому же более яркое и подходящее для строчки в припеве подобрать не получалось, а музыка Сергея Попова допускала такой элемент хулиганства и провокации. В итоге упыри перестали «подламывать» уже после нескольких прослушиваний.

- В последнее время музыкой номер один стал рэп, заполонивший буквально всё. Как вы к этому относитесь?

- Отношусь, как к определенной данности, но никогда не был поклонником этого направления.

- В этом году группа возродила традицию новогодних концертов, демонстрирующих чувство юмора арийцев. Какие эмоции остались от участия в таком несерьёзном концерте?

- Не зря говорят, что нет более серьезного дела, чем заниматься несерьезными делами. Никогда не видел себя в этом амплуа, но коллеги в меня поверили и у меня не оставалось выбора, как принять самое активное участие (смеется).

- Не так давно вы побывали в качестве зрителя на концерте своей бывшей группы «Гран-куражъ», презентовавшей нового вокалиста Петра Елфимова. Какие впечатления?

- Спасибо моим друзьям из Гран-Куража за приглашение! Было очень здорово! Очень приятно слышать на концерте песни, которым ты когда то давал жизнь своим голосом, в исполнении нового вокалиста. Ну и Петр отлично справился, и оправдал все надежды поклонников группы!

- В самое ближайшее время, 23 марта, состоится грандиозная презентация «Проклятья морей» в Москве. Расскажите, чего ждать поклонникам от этого шоу?

- Группа «Ария» после более чем 10-летнего перерыва возрождает сотрудничество с Юрием Соколовым, который являлся постановщиком многих шоу «Арии», таких, как «Живой огонь» и «Пляска ада». Планируется использование всех современных фишек сценографии. Не хочется раскрывать всех секретов, но одно можно сказать точно - это будет больше, чем просто рок-концерт!

Наталья ИОЧ

Фото: Лена Матвеенко