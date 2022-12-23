«Ария» выпустила сборник своих лучших «Ballads»

В релиз вошли 15 баллад, подготовленных к новогоднему шоу «Рок, лед и Новый год», которое будет представлено на сцене клуба «Известия Hall» 30 декабря. Здесь такие известные лирические песни группы «Ария», как «Потерянный рай», «Осколок льда», «Там высоко», «Возьми мое сердце», «Свет былой любви» и др.

«В преддверии новогодних шоу мы представляем цифровой сборник «Ballads». 15 баллад группы, составившие трек-лист этого релиза, охватывают всю музыкальную историю «Арии»», - рассказали музыканты.

В альбом вошли песни, исполненные тремя вокалистами коллектива. Здесь представлены треки с вокалом Валерия Кипелова, Артура Беркута и Михаила Житнякова. Также в альбом вошла песня «Поле битвы» в исполнении Виталия Дубинина. Напомним, что в 2022 году он выпустил свою первую сольную пластинку под названием «Бал-маскарад».