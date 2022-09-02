Фанаты поздравили вокалиста Арии с рождением сына

Несмотря на настоящую осеннюю погоду, поклонники все равно пришли на концерт.

«Пусть нас немного, но мы в тельняшках, точнее в футболках с надписью «Ария»», - говорят фанаты.



Михаил Житняков

Любители heavy-metal подготовились по полной и поздравили вокалиста группы с очень важным событием - 22 августа у Михаила Житникова родился сын. Он стал отцом в третий раз. Напомним, что у Михаила уже есть две дочки, и вот появился на свет долгожданный сын.







По такому поводу, поклонники подняли вверх картонные фигурки с младенцем и таблички с поздравлениями.



Поклонники подняли вверх картонные фигурки с младенцем

Житников поблагодарил всех за поздравления и продолжил разрывать крышу Roof Place своим вокалом.

Алена РЯБОВА