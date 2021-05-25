«Ария» выпустила «Битву» как клип

Идея создания клипа родилась в 2020 году у рязанских видеографов и больших поклонников «Арии» Сonceptosphere, которые и предложили уже готовый сценарий группе.

«В конце прошлого года мы познакомились с ребятами из Рязани, которые предложили нам снять клип на «Битву». У них уже был почти готов сценарий, мы вместе его доработали, и в январе состоялась съёмка кадров с музыкантами», — рассказывает Виталий Дубинин.

Планировалось, что видео выйдет в поддержку онлайн-концертов «Крещение огнём. Перезагрузка» и «Армагеддон. Перезагрузка», которые состоялись весной этого года. Однако производственный процесс затянулся чуть больше, чем ожидалось. Поэтому клип вышел сегодня, и приурочен к грядущим юбилейным концертам, которые пройдут 17 и 18 июня в Крокус Сити Холле.