«Ария» перезаписала «Крещение огнем» и «Армагеддон» без Беркута

По словам участников коллектива, решение о перезаписи альбомов было принято с желанием сделать их доступными для прослушивания всем слушателям. В данный момент «Крещение огнем», и «Армагеддон» до сих пор отсутствуют на стриминговых сервисах.

Все песни, все музыкальные партии и вокал были полностью записаны заново текущим составом группы, мы также сделали новое сведение и мастеринг. Мы понимаем, что новый звук, как это уже было не раз, породит множество споров в среде наших поклонников. Предвосхищая их, скажем: мы не пытались переписать историю, единственной задачей, которую мы перед собой ставили, была задача сделать альбомы доступными для вас снова. И мы сделали это единственным возможным в сложившихся обстоятельствах способом».

«Крещение огнем» и «Армагеддон», вышедшие соответственно в 2003 и 2006 годах, были записаны вместе с вокалистом Артуром Беркутом, хотя напрямую его имя участники группы «Ария» не называют.