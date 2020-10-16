«Ария» перезагрузила два своих альбома вокалом Житнякова

Их новые названия: "Крещение огнем. Перезагрузка" и "Армагеддон. Перезагрузка". Музыканты работали над ними летом 2020 года.

«В этих альбомах были полностью переписаны все песни, музыкальные партии всех инструментов и вокал. Запись происходила на собственной студии группы в составе: Михаил Житняков – вокал, Владимир Холстинин – гитара, Сергей Попов – гитара, Виталий Дубинин – бас, Максим Удалов – барабаны. За сведение и мастеринг отвечал Максим Самосват. Небольшим изменениям подверглись также трек-листы и обложки», — говорится на сайте группы.

Переиздание пластинок в форматах CD и LP запланировано на 2021 год.

Альбом "Крещение огнем" был записан в 2003 году после раскола группы и ухода Валерия Кипелова. Военно-историческую тематику продолжил "Армагеддон", вышедший в 2006 году.



Михаил Житняков

Их "перезагрузка" в 2020 году была связана с желанием группы выпустить обе пластинки на цифровых платформах. Долгое время это не получалось сделать, поскольку не все члены коллектива, принимавшие участие в оригинальных записях, давали свое согласие.