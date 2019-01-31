Подобрана актриса на роль Celine Dion в байопике

Бюджет фильма составит около 23 миллионов евро, что является весьма солидной суммой для европейского кино. Продюсеры утверждают, что заручились полной поддержкой певицы и правом на использование её песен, пишет kinobusiness.com.



Селин Дион

Картина расскажет о жизни Селин Дион с 1960-х годов до наших дней и отношениях её с менеджером и покойным мужем Рене Анжелилом. Пик популярности левицы пришёлся на 90-е годы, когда она стала мировой суперзвездой и исполнила песню в самом кассовом фильме на тот момент «Титаник».

Съёмки байопика начнутся во Франции уже этой весной. Рене Анжелила сыграет канадский актёр Сильвен Марсель. Одним из продюсеров картины выступит Эдуард Вейл, среди предыдущих проектов которого фильмы «Любовь» и «Экстаз» Гаспара Ноэ. Компанию ему составят Лоран Зэйтун и кинокомпания Caramel Films. За проектом стоит крупная французская кинокомпания Gaumont. Она выступит дистрибьютором во Франции и представит фильм потенциальным покупателям в феврале на Берлинском кинорынке.