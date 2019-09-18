Celine Dion показала 3 песни и начала тур Courage

Песня «Imperfections», написанная в соавторстве с LAUV и продюсером Dallas K, - самая современно звучащая песня живой легенды за последние годы. «Я пытаюсь отдать все себя вам, но прежде чем я могу дать это, у меня есть части себя, которые я пытаюсь потерять», - поет она над синтезаторами в среднем темпе.

Здесь есть мгновенно запоминающийся припев о саморефлексии.

«У меня есть свои недостатки, у меня есть свой собственный набор шрамов, которые нужно скрывать, - поясняет Селин Дион. - У меня есть свои недостатки, я не могу удержать твое сердце, когда чиню свое».

Если песня попадет в ротации на радио, это может стать для нее большой удачей.



Celine Dion - Courage

Другие треки одинаково эклектичны. Courage - это простая 4-минутная фортепианная баллада, которая позволяет Селин показать весь свой вокал, когда она делится важными жизненными уроками. Это минималистично и очень эмоционально.

Lying Down - парящая электробаллада, написанная совместно звездной командой Дэвида Гетты, Джорджио Туинфорта и Сиа. Речь идет об отказе от багажа отношений, который может привнести много яда в отношения после разрыва.

Courage World Tour стартует сегодня в Квебеке, Канада. Альбом Courage выйдет 15 ноября.