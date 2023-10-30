Zivert: Я хочу жить в мире веселых людей!

В день релиза альбома «В мире веселых» на цифровых площадках Юлия Зиверт (Zivert) спела новые песни в гостях у шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио». Певица объяснила ведущим, что именно хотела донести публике на этом этапе своего творчества. «В мире веселых» – третий, давно ожидаемый ее поклонниками студийный альбом. И его название не так однозначно, как кажется на первый взгляд.

«Конечно же, я имела в виду: в мире веселых людей. Но, как все знают, я любитель закладывать в песни двойные, тройные смыслы. Поэтому и название альбома каждый поймет по-своему, в прямом смысле или взятом в кавычки. Для меня главный посыл: я хочу жить в мире веселых людей. Добрых, относящихся к жизни с иронией и немного проще», – рассказала Zivert.



Zivert выпустила новый альбом

От предыдущих альбом отличается тем, что он почти полностью авторский. В создании треков, как всегда, участвовала вся команда певицы, но ее саму на этот раз будто прорвало. Музыка и тексты рождались на лету.

«У меня открылся сумасшедший портал космический, я начала пачками выдавать куплеты, причем сразу с текстом. Они фристайлом приходили из какого-то потока. И это для меня, конечно, большая гордость», – сообщила поп-дива.



Певица хочет жить в мире веселых людей

Местом силы, где открылся нереальный портал, стал для нее Бали, призналась Юлия. Теперь на очереди – шоу, в котором она хочет показать что-то абсолютно новое. Долго топтаться на месте певица не любит и, завершив одно дело, тут же начинает обдумывать другое.

«Каждый раз, достигая какой-то вершины, я в ту же секунду думаю, что могу больше. Благодаря этому я живу и дышу. Мне нужно постоянное движение, поиск абсолюта, – говорит она. – Я хочу пожелать каждому найти в жизни то, куда ведет вас ваше сердце. Нащупать свой пульс и идти, бежать только вперед».

Одна из песен нового альбома так и называется – «Бери и беги». А в клипе на этот трек Юлия предстала в семи разных образах. У каждого образа своя история, свой ключ к альбому, но две ипостаси особенно близки Zivert по духу – спокойная женщина и женщина бегущая. В этом вся двойственность ее характера, считает певица.

«То, что я чувствую себя максимально комфортно в таких разных образах, говорит о моей биполярности, – заявила Zivert. – С одной стороны, женщина, познавшая жизнь, женщина-хиппи, назовем ее так, которая никуда не спешит, и этот мир ей абсолютно понятен. Настолько же близка мне женщина-бегунья, целеустремленная, сильная духом, которая всегда стремится к чему-то новому».



Поп-дива чувствует себя комфортно в разных образах

Возможно, скоро поклонники увидят еще одну Zivert – в образе рок-дивы. Певица призналась «Авторадио», что стала чаще слушать рок:

«Пока только слушаю – современную рок-музыку и классику жанра, зарубежную и русскую. Думаю, от меня можно ждать экспериментов в любом стиле. Просто я биполярная – не остановлюсь никогда».

Ее послание публике – не только в песнях, но и в порядке их прослушивания. Новый альбом Zivert нужно слушать именно так, как она сама его выстроила – от первого до последнего трека.

«Композиции расставлены не в рандомном порядке, чтобы проследить линию от начала до конца, нужно начать с первой песни и замкнуть финальной. Я хочу, чтобы, дослушав альбом, вы дошли до песни «Выживут человеки». Это важно», – обратилась Zivert к слушателям.