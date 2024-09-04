Юлия Zivert: «Я вернулась и еду отдавать долги народу!»

Триумфальное возвращение Юлии Zivert состоялось 2 сентября в шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио». Живое выступление прошло в Открытой студии ГПМ Радио на территории форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» в парке «Музеон», ставшей в эти дни концертной площадкой для самых ярких звезд страны.

У панорамных окон студии было тесно от зрителей. Увидеть артистку, полгода не выступавшую на публике, многие приехали заранее, а те, кто не смог присутствовать лично, слушали шоу в эфире и смотрели видеотрансляцию в Сети.



Юлия Zivert вернулась с концертом

«Привет, Москва, Россия! Я так скучала, так рада, что сегодня собралось столько людей. С воссоединением наших сердец и душ!», – обратилась к поклонникам Zivert, открыв живой концерт хитом «Бери и беги».

В феврале певица исчезла с радаров, заставив попереживать фанатов. Теперь она официально возобновляет сценическую жизнь. Как знают поклонники артистки, перерыв был ей необходим для физического и ментального восстановления.

«Подкачало здоровье, – говорит Юлия. – Сейчас чувствую себя гораздо лучше. Не сказать, что полгода я только отдыхала. На самом деле, у меня было небольшое путешествие, а все остальное время я провела на проекте «Голос», мы писали музыку для новых артистов и для меня, снимали клипы. Все лето готовили шоу для тура, с которым сейчас поедем по стране. Вот так выглядит восстановление по-зивертовски».

Первый концерт большого тура уже 5 сентября в Сочи. Затем певица отправится в Ростов-на-Дону, Омск, Тюмень, Кемерово, Новокузнецк, Новосибирск, Краснодар, Ереван, Уфу и другие города. Тур продлится до декабря.

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«Это города, где люди ждут меня уже долго, где концерты были перенесены из-за моего физического состояния. Я вернулась и еду отдавать долги народу!» – заявила Zivert.



Артистка спела live на «Авторадио»

Но стартовой точкой возвращения певицы стал концерт в Открытой студии в шоу «Мурзилки Live». В центре Москвы на глазах фанатов она спела хиты «Зеленые волны», «Beverly Hills», «Life», когда-то круто поднявший ее вверх, и устроила премьеру нового трека «Мутки».

«Мутки – это легкие, необремененные серьезными проблемами отношения», – объяснила певица. И замутила такой live, что сотряслись окна студии. Эмоции зрителей прорывались даже в прямой эфир.

За время вынужденной паузы выросла ее творческая семью, рассказала Юлия ведущим. В объединении «Семья» появились новые таланты, и скоро все услышат их имена. Также у Zivert появился личный продюсерский проект – продвижение своей бэк-вокалистки Вивы, которую она называет «итальянской дочуркой».

«У нас крепкая дружба, я буду безумно рада, когда у нее пойдет что-то сольное. Будем находить возможности, чтобы работать вместе и на моих концертах, я уверена, что мы сможем это совместить», – говорит Юлия.

На следующий день после концерта в Открытой студии вышла видеоверсия большого сольника «Станция Любовь», которого фанаты Zivert ждали два года. Впереди – огромный тур по городам.