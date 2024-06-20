Басист Deep Purple: Я не люблю славу!

«Шумиха, связанная с участием в легендарной группе и гастролями, должна быть сбалансирована семейной жизнью, — объяснил 78-летний музыкант. — Семье приходится нелегко, потому что я вынужден уезжать на длительные периоды времени, и им приходится существовать здесь без меня. Это тяжело. У меня жена и двое маленьких детей. Мне не нужно, чтобы меня считали знаменитым. Я не люблю славу».
Также Роджер отметил, что часто слышит вопрос «Как вы стали знаменитым?», но, по мнению музыканта, он неверен:
«Что вам действительно нужно спросить, так это “Как вы стали счастливыми?” Я не знаю, почему люди хотят стать знаменитыми. Это же отнимает у тебя жизнь! Поэтому я очень рад сохранять свою жизнь в тайне, насколько это возможно».
Группа Deep Purple объявила о выходе 22-й пластинки группы «=1», альбом выйдет 19 июля на лейбле earMUSIC.
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