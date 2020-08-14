В обложке нового альбома Deep Purple найден российский след

Она рассказала о ситуации в своём фейсбуке, заявив, что обнаружила это случайно. С ней не связывался никто из представителей группы, но нарушения авторских прав в данном случае нет.

О том, как такое могло произойти, Елена рассказала изданию tjournal.ru. По ее словам, она впервые увидела обложку альбома только сейчас, в списке новинок в одном из стриминг-сервисов.

«Я особо не придала значение, а потом пришло письмо от Google Alerts об упоминании моего имени на „Википедии“. Я перехожу по ссылке, а там этот альбом, и ниже под заголовком production моё имя», — отметила она.



Обложка альбома Deep Purple

В «Википедии» указано, что автор правки взял информацию из буклета к физическому изданию альбома.

В октябре в октябре 2017 года Сахарова сделала фото пустыни в Дубае. Именно оно было использовано в качестве основы для фона обложки.



Фото Елены Сахаровой

Затем Елена загрузила снимок на фотосток Unsplash, где действует лицензия, согласно которой фотографию можно взять бесплатно для коммерческих и некоммерческих целей, а разрешение автора при этом не требуется. Неожиданности добавило то, что Елена удалила аккаунт на Unsplash несколько месяцев назад.

«Судя по всему, они [представители группы] успели скачать фотографию, а из всех условий там только одно — указать автора. Вот они и указали, так что никто ничего не нарушал!», — рассказала она.

Несмотря на то, что на Unsplash фото Cахаровой уже не найти, оно сохранилось в её старом посте в фейсбуке, в чужом аккаунте в соцсети We Heart It (аналог Pinterest) и в рекламе тура на TripAdvisor. Снимок также распространился по сайтам с изображениями для рабочего стола.

Веб-дизайнер считает, что «было бы странным» требовать от группы компенсации за использование работы, находившей в стоке.

«Мне просто приятно, что эта случайность произошла со мной. Что пусть немного, но я останусь в истории: на обложке Deep Purple, вооон там, за космонавтом и названием», — подчеркнула она.

«На самом деле я не очень серьёзно к этому отнеслась. А друзья восприняли, как большую новость и донесли до меня, что это очень классно, что именно моя пустыня попалась на глаза дизайнерам из студии jekyll & hyde. Насчёт обложки: мне очень понравилась идея с интерактивом в соцсетях, где графические решения оживают и космонавт растворяется, будто в пустыне подул ветер. Он оказывается просто оазисом, песчаным человечком. Классно, что ребята не просто сделали кавер, а дали ему ещё и цифровое развитие».